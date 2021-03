Tränen beim GNTM-Umstyling: Wer die meisten Haare lassen musste

In der fünften Folge der aktuellen Staffel von "Germany‘s next Topmodel" stand das große Umstyling an. Dass es auch dieses Jahr Tränen bei der einen oder anderen Kandidatin geben würde, hatte sich ja bereits in der Vorschau abgezeichnet. Vor allem die Angst, eine Kurzhaarfrisur verpasst zu bekommen, versetzt viele der Teilnehmerinnen immer wieder schon vor dem gefürchteten Friseurbesuch in Angst und Schrecken.

Schnipp, schnapp, Haare ab - das GNTM-Umstyling

Dieses Jahr mussten aber nicht alle "Mädchen" zum Umstyling. Sechs Teilnehmerinenn durften ihren Look behalten - was so manch Twitter-User nicht nachvollziehen konnte.