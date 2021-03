GNTM-Kandidatin Romina: "Instagram machte mich süchtig nach dicken Lippen"

Die 21-Jährige Influencerin Romina Palm kämpft in der diesjährigen Staffel von Heidi Klums Castingshow um den Titel "Germany's Next Topmodel". Hier versucht sie mit Selbstliebe zu punkten. Sie möchte ein "ein Vorbild für all die jungen Mädels dort draußen sein, die sich durch die Social-Media-Welt blenden lassen", erzählte sie ProSieben. Doch dem war nicht immer so. Bereits in der ersten Folge von GNTM 2021 hatte die Freundin von Giovanni Zarellas Bruder Stefano verraten, dass sie sich früher von auf Instagram verbreiteten Schönheitsidealen fehlleiten ließ.

Für Instagram veränderte Romina Palm ihren Körper

Volle Lippen, Extensions, ein großer Po - so präsentierte sich Palm früher ihren Followern. "Ich hatte nie viel Brüste, nie viel Hintern, aber das war modern. Jeder auf Social Media wollte bestmöglich seinen Körper präsentieren. Ich wollte auch so sein. Ich hab mir Bilder anderer angeschaut und hab mich gefragt: 'Warum hat sie das und ich nicht'", erzählte die GNTM-Kandidatin.

Um ihren Idealen optisch näher zu kommen, trainierte sie hart und ließ an ihrem Körper auch beim Beauty-Doc Veränderungen vornehmen: "Ich bin ins Gym gegangen und mein einziger Fokus lag darauf, einen großen Hintern zu bekommen. Ich hab' wortwörtlich angefangen, mich vollzustopfen, damit ich mit den anderen mithalten kann. Ich färbte mir die Haare braun, nahm immer mehr zu, fing an mir die Lippe zu unterspritzen und ließ mir Extension setzen."