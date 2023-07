Totalschaden: Töchter von Robert und Carmen Geiss in Autounfall verwickelt

Davina und Shania Geiss, die beiden Töchter der deutschen Reality-TV-Stars Robert und Carmen Geiss ("Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie"), waren in einen Autounfall verwickelt, wie sie selbst auf Instagram mitteilten. "Zum Glück ist uns nichts passiert, als uns hinten einer reingefahren ist", schrieb Davina am Donnerstag in einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story. Weitere Angaben machte sie nicht.