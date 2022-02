Robert und Carmen Geiss in Sorge: Tochter Davina im Spital

Ihren Urlaub in der Dominikanischen Republik haben sich die Geissens wohl anders vorgestellt. Die Ferien der Millionärs-Familie in der Karibik werden von einem besorgniserregendem Vorfall überschattet: Robert und Carmen Geiss' Tochter Davina ist ernsthaft erkrankt und muss sich in einem Spital einer Behandlung unterziehen.

Davina wegen Lebensmittelvergiftung im Spital

In einer neue Folge der Reality-Show der Geissens bemerkt die 17-jährige Tochter Shania des TV-Paares eines Morgens, dass es ihrer älteren Schwester nicht gut geht. Als es Davina am Abend immer noch nicht besser geht und sich ihr Zustand verschlechtert, beschließt die Familie, am nächsten Tag den Notarzt zu rufen. "Boah, war das eine Nacht, ein wahrer Albtraum", beschreibt Carmen Geiss die Situation.