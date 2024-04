Tori Spelling: Warum sie und McDermott vor Ehe-Aus 3 Jahre in getrennten Betten schliefen

Generell hätten sie und ihr Exmann drei Jahre lang in getrennten Schlafzimmern geschlafen, so die Schauspielerin - "weil er es so wollte". "Er hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, dass er wegen eines Schweins nicht mehr im gemeinsamen Bett schlief. Das ist nicht wahr", so Spelling laut dem US-People-Magazin. Eine kurze Zeit habe aber tatsächlich ein Tier zwischen ihnen gelegen - auf Anraten seines Betreuers. "Ich habe nur die Anweisung befolgt, dass es an Kuscheln gewöhnt war und das ein paar Nächte lang brauchte", schildert Spelling weiter. "Aber als es dann zwischen uns ins Bett gepinkelt hat, hat er gesagt: 'Das Schwein verlässt das Bett'. Und ich sagte: 'Verstanden.' Und das war's. Das war die einzige Nacht, in der das Schwein in unserem Bett war."

"Ablenkung vom Leben"

McDermott habe ihre Neigung gestört, bei laufendem Fernseher zu schlafen, so Spelling. "Ich glaube, ich habe den Fernseher zur Ablenkung eingeschaltet, um mich von meinem Leben abzulenken. Ich wollte einfach nur abschalten und mich berieseln lassen (...)." Gerade nach langen Tagen. Etwa nach harter Arbeit wolle man zuhause "einfach nur entspannen und unterhalten werden und aus der Welt herausgeholt werden, Eskapismus", so Spelling. Dem wolle sie sich nun widmen. "Denn wissen Sie was? Es ist lustig. Er ist nicht mehr in meinem Bett. Nicht mehr in der Ehe."

Spelling hatte nach 18 Jahren Ehe einen Schlussstrich gezogen. Die Schauspielerin habe in Los Angeles die Scheidung von ihrem kanadischen Kollegen Dean McDermott eingereicht, berichteten Anfang April mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Als Grund gab Spelling laut dem US-People-Magazin "unüberbrückbare Differenzen" an.

Getrennt hatten sich Spelling und McDermott beiden nach Angaben der Schauspielerin bereits im Juni 2023. In ihrem Scheidungsantrag pochte Spelling darauf, dass die fünf gemeinsamen Kinder in ihrer Obhut bleiben und McDermott Besuchsrechte erhält. Das Paar hat drei Buben und zwei Mädchen im Alter von sieben bis 17 Jahren. Spelling hatte McDermott 2006 kurz nach ihrer Scheidung von Schauspieler Charlie Shanian geheiratet. Es war eine Blitzhochzeit auf den Fidschi-Inseln am Strand. Die beiden hatten sich im Jahr zuvor bei Dreharbeiten in Kanada kennengelernt. McDermott ließ sich nach zwölfjähriger Ehe von seiner damaligen Frau scheiden. Aus dieser Beziehung hat der Schauspieler einen erwachsenen Sohn.

Mit den Reality-Shows "Tori & Dean: Inn Love" und "Tori & Dean: Home Sweet Hollywood" ließen Spelling und McDermott ihre Fans an ihrem Familienleben teilhaben. Die turbulente Beziehung sorgte häufiger für Schlagzeilen. McDermott sprach offen über Suchtprobleme und seine Teilnahme an Entzugsprogrammen. Tori, Tochter des einflussreichen TV-Moguls Aaron Spelling ("Denver Clan", "Melrose Place"), war nach dem Ende der Hit-Serie "Beverly Hills, 90210" unter anderem in den Filmen "Scream 2" und "Scary Movie 2" auf der Leinwand zu sehen.