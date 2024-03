Vom Abhängigen zum Suchtberater: Die schwere Reise von Tori Spellings Ex-Mann

McDermott sprach damals auch sehr offen über seine Suchtprobleme, nachdem er sich in einer Entzugsklinik hat behandeln lassen. "Tori sorgte dafür, dass ich glücklich und gesund bin, und ich habe dieser Frau viel Schaden und Schmerz zugefügt", sagte er. Vor seiner Behandlung habe er "jeden Abend Tequila" und "eine Handvoll Narcos [Anmerkung: verschreibungspflichtige Medikamente]" zu sich genommen - während sich seine "wunderschöne Familie vor Angst erstarrt" in einem anderen Raum befand.

"Alkohol hat mir ein gutes Gefühl gegeben", erzählte Spellings Ex-Partner über seine Suchtprobleme. "Ich begann, mich gut genug zu fühlen, bis ich zu einem Punkt kam, an dem das nicht mehr der Fall war – es endete in der Isolation" gab McDermott an und plauderte bei dieser Gelegenheit auch aus, dass er und Spelling seit 2017 in getrennten Schlafzimmern schliefen. "Das hat [...] zur Zerrüttung geführt und zu dem, was zwischen mir und Tori passiert ist", sagte er über die Trennung. "Ich konnte nicht mehr. Ich konnte dieses Leben nicht mehr leben. Ich hatte die Wut und das Geschrei satt."