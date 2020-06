Jonathan schlägt sich als obdachloser Straßensänger durch.

Der stiefväterliche Weltstar, der 1965 mit „It’s Not Unusual“ und mit dem Bond-Titelsong für „Thunderball“ als Beau unter den Barden zum Inbegriff vom In-Begriff geworden war, erwarb die Villa von Dean Martin (gest. 1995). Ein Notverkauf, wieder einmal wegen einer Scheidung.

Jones, der mehr als 100 Millionen Platten absetzte, jahrelang am Stück Las Vegas vertonte und noch mit Mitte 70 als Juror von „The Voice UK“ (als Vor- und Mitsänger) brillierte, kauft sich stets das jeweils neueste Modell von Rolls-Royce.

Er, der mit „Green, Green Grass of Home“, „Delilah“ oder „Sex Bomb“ eine halbe Milliarde Euro anhäufte, gilt als Erfinder der windigen Wendung: „Jeden Abend fliegen Slips auf die Bühne – sie werden nur immer größer.“

Als ihn jüngst eine Reporterin fragte, ob er den Frauen immer noch hinterherschmachte, sagte er: „Ja. Das Blöde dran ist nur: Wenn du so ein zauberhaftes Geschöpf siehst, bemerkst du nicht, wie du selber aussiehst.“

Als was soll er in Erinnerung bleiben? Tom Jones, 80 Jahre und kein bisschen heiser: „A hell of a singer.“ (etwa: als Teufelskerl von einem Sänger).