Sohn von Superstar Tom Jones lebt auf der Straße

"Keinen Vater zu haben war hart. Alles, was ich jemals wollte, war seine Liebe. Die Leute denken, ich sehe aus und klinge wie eine jüngere Version meines Vaters. Ich singe alle seine Lieder. Leute hören auf und starren mich an, sobald ich beginne zu singen." Weiters verkündet der 29-Jährige: "Es gab nie eine Geburtstagskarte, keine Weihnachtskarte, keinen Anruf. Ich bin mit Bildern von Papa aufgewachsen. Aber meine Anrufe und E-Mails wurden nie beantwortet. Er will einfach nichts mit mir zu tun haben."