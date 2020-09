Tochter von Uma Thurman: "Einschränkung in vielen Punkten großer Segen"

Die amerikanische Schauspielerin Maya Hawke (22) hat als Kind wegen einer Leseschwäche eine spezielle Schule besucht. "Ich habe lange gebraucht, um Lesen zu lernen, und ich bin noch immer eingeschränkt", sagte die Nachwuchsschauspielerin ("Stranger Things", "Once Upon a Time in Hollywood") zum Radiosender NPR. Maya Hawke ist die Tochter der Hollywood-Schauspieler Ethan Hawke und Uma Thurman.