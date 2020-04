Uma Thurman, die Frau mit Hang zu dunklen Rollen wird 50

Deshalb konnte sich die US-Schauspielerin auch über eine Oscar-Nominierung als „Beste Nebendarstellerin“ freuen, musste sich aber Dianne Wiest („Bullets over Broadway“) geschlagen geben.

Bis zu ihrem heute, Mittwoch, stattfindenden 50. Geburtstag sollte dies auch die einzige Chance auf einen Goldjungen bleiben. Dennoch verdanke sie Filmemacher Quentin Tarantino (57) so einiges, wie sie im Jänner bei der „National Board of Review“-Gala in New York in einer Rede sagte. Mit den Worten „Neben meinen Eltern und meinen Kindern hattest du den größten Einfluss auf mein Leben“ überreichte sie den Preis für „Once Upon a Time in Hollywood“ an das Regie-Genie.