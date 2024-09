Tobey Maguire: Ex-Frau verlobt mit diesem angesagten Milliardär

Auf einem Foto zeigte sich Meyer an der Seite ihres 33-jährigen Partners und präsentierte ihren Verlobungsring. Den gemeinsamen Schnappschuss betitelte sie mit "Ja!!!".

Auf Instagram gab die 47-jährige Schmuckdesignerin am Samstag ihre Verlobung mit dem milliardenschweren Erben Geoffrey Ogunlesi bekannt.

Jetzt wird bekannt, dass die Ex-Frau von Tobey Maguire erneut vor den Traualtar treten will.

Jennifer Meyer will wieder heiraten

Adebayo hat ein Nettovermögen von 1,7 Milliarden US-Dollar, berichtete Forbes im September 2024. Im Jänner dieses Jahres verkaufte er sein Unternehmen für 12,5 Milliarden US-Dollar an BlackRock und stieg im Zuge der Übernahme bei dem Investmentriesen ein.

Wie sein Vater leitet auch Geoffrey ein eigenes erfolgreiches Unternehmen. Er ist CEO und Gründer der Ogunlesi Group, einem Unterhaltungs- und Musikmanagementunternehmen mit Sitz in Hollywood. Die Ogunlesi Group vertritt mehrere namhafte Musiker verschiedener Genres, darunter den Rapper Young Thug, "MJ the Musical"-Star Myles Frost und mehr.

Geoffrey machte seinen Bachelor-Abschluss am Amherst College in Massachusetts. Er arbeitete jahrelang in der Musikindustrie, bevor er seine eigene Unterhaltungsagentur gründete.