Namen von Prinz Harrys Kindern auf offizieller Palast-Webseite geändert

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan haben sich erneut zu den Titeln Prinz und Prinzessin für ihre Kinder Archie (3) und Lilibet (1) geäußert. Diese seien deren "Geburtsrecht, seit ihr Großvater Monarch wurde" zitierte unter anderem der britische Radiosender LBC am Donnerstag aus einer Stellungnahme des Paares.

Prinz und Prinzessin von Sussex

Die Angelegenheit sei bereits seit einiger Zeit in Übereinkunft mit dem Buckingham-Palast geklärt worden. Die Webseite des britischen Königshauses führt die beiden inzwischen als "Prince Archie of Sussex" und "Princess Lilibet of Sussex" an sechster und siebter Stelle der Thronfolge. Erst am Mittwoch hatte das Paar mitgeteilt, dass Lilibet am 3. März in Los Angeles getauft worden war. Für Aufsehen hatte gesorgt, dass sie in der Mitteilung erstmals als Prinzessin bezeichnet wurde. Vor der Aktualierung der Webseite schienen die Kinder als "Master Archie Mountbatten-Windsor" und "Miss Lilibet Mountbatten-Windsor" auf.