Tina Turner verbrachte "Hochzeitsnacht mit Ike im Bordell"

Die Misshandlungen, die sie durch ihren Ex Ike Turner erfuhr, hat Tina Turner schon in ihrem Buch "I, Tina" (1986) beschrieben. Nun enthüllt die Musikerin in ihren neu erschienenen Memoiren "My Love Story", dass sie von ihrem Ex-Mann über Jahre hinweg auch brutalst vergewaltigt wurde.

Tina Turners Ehe-Hölle

Schon die Hochzeitsnacht mit Ike, den die Sängerin 1962 in Mexiko geheiratet hatte, war ein Alptraum. Ike zwang die damals 23-Jährige, ihre Hochzeitsnacht in einem Bordell in Tijuana zu verbringen.

"Welcher Bräutigam nimmt seine frisch verheiratete Frau zu einer Porno-Sex-Show mit, gleich nach ihrer Hochzeitszeremonie?", schreibt Turner. "Es war so ekelhaft."