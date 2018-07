Schicksalsschlag: Tina Turner trauert um ihren Sohn

Es ist wohl der schlimmste Albtraum jeder Mutter: Während Sängerin Tina Turner (78) nichtsahnend mit Ehemann Erwin Bach (62) der Armani-Show im Rahmen der Fashion Week in Paris beiwohnte, hat sich ihr ältester Sohn Craig Raymond Turner (59) in Los Angeles das Leben genommen. Wie der stellvertretende Chef des Gerichtsmediziners gegenüber THR bestätigt wurde Craig am 03. Juli um 12:38 von Polizeibeamten leblos in seiner Wohnung in Studio City gefunden und für tot erklärt. Laut Polizei starb Craig durch eine Schusswunde, die er sich selbst zugefügt hat. Ein Verbrechen konnte bislang ausgeschlossen werden. Eine Autopsie steht noch aus.