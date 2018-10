Tina Turner über Erkrankung: "Dachte über Sterbehilfe nach"

Turner hatte ihre lebensbedrohlichen Krankheiten bisher vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. In einer in der kommenden Woche erscheinenden Autobiografie und in dem Zeit-Interview sprach sie nun darüber. "Für mich war und ist der Gedanke, dass ich sterbe, in Ordnung - ich habe lange gelebt", sagte Turner der Zeitung.

In einem emotionalen Interview mit dem You-Magazine gestand Turner zudem, dass sie zu dieser Zeit sogar über Sterbehilfe nachdachte. Sie wurde ein Mitglied von Exit – einem in der Schweiz legalen Sterbehilfe-Verein, der Mitgliedern Ärzte vermittelt, die bei der Selbsttötung assistieren.

Der radikale Schritt war zum Glück nicht notwendig: Die Nierentransplantation rettete Tina Turner das Leben.

Turner sprach auch über den Suizid ihres Sohns Craig, der sich im vergangenen Juli im Alter von 59 Jahren erschossen hatte. "Wir wissen nicht, warum er das getan hat", sagte die Sängerin. "Ich habe mich im Guten von ihm verabschiedet, und ich glaube, er ist glücklich an dem Ort, an dem er jetzt ist."