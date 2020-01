Til Schweiger ist "richtig dolle verliebt"

Am Wochenende zeigte er sich mit einer neuen Frau an seiner Seite, nun spricht Schauspieler und Film-Produzent Til Schweiger (56) über sie: "Der Stand der Dinge ist, dass wir uns super verstehen und ich richtig dolle verliebt bin", sagte er in einem aufgezeichneten Interview des Sat.1-Frühstücksfernsehens.

Am Wochenende hatte Schweiger gemeinsam mit der jungen blonden Frau eine Box-Veranstaltung in Hamburg besucht. Über seine neue Freundin sagte der Schauspieler nun, er habe sie bei einer TV-Sendung kennengelernt - sie habe dort die Gästebetreuung gemacht. Schweiger hat aus seiner langjährigen Ehe mit der US-Amerikanerin Dana Schweiger vier Kinder, die zwischen 1995 und 2002 geboren wurden.