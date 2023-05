TikTok-Phänomen JVKE schreibt Musikgeschichte

"Es hat mir viel Spaß gemacht mit Magnum zusammenzuarbeiten, um diese völlig neue Version von ,Golden Hour` mit den original Klängen der Sonne zu kreieren - wie cool ist das bitte? Mit der Musik versuche ich immer, die Grenzen der Kreativität zu erweitern. Die Integration von NASA-Daten in meinen neuesten Song ist definitiv einer dieser Momente, in denen man sich am liebsten kneifen würde", so der Musiker.

➤ Lesen Sie hier mehr: Wo die Stars und Sternchen bei den Filmfestspielen in Cannes "absteigen"

Bei der Pressekonferenz war auch Dr. Robert Alexander, der als NASA-Stipendiat, daran arbeitet, das Verständnis der Sonne und des Sonnenwindes durch die Analyse auditiver Daten zu verändern.

"Seit über einem Jahrzehnt höre ich mir die größten Hits aus den Datenarchiven der NASA an und sammle meine Lieblingssamples. Diese Aufnahmen sind insofern einzigartig, da die Harmonien durch sphärische Obertöne der Sonne erzeugt werden und die kleinen statischen Klickgeräusche Sonneneruptionen, sogenannte koronale Massenauswürfe, sind", erzählt er.