Tiffany Trump "flippt aus": Nahender Hurrikan droht Luxus-Hochzeit zu ruinieren

Tiffany Trump will am Wochenende im Rahmen einer aufwendigen Zeremonie im exklusiven Luxus-Resort Mar-A-Lago den Bund fürs Leben schließen. Die Tochter von Donald Trump heiratet ihren Verlobten, den Milliardärserben Michael Boulos. Derzeit zeigt sich die 29-Jährige wegen eines bevorstehenden Hurrikans besorgt darüber, dass ihr aufwendig geplantes Jawort ins Wasser fallen könnte.

Mar-a-Lago vor Tiffany Trumps Hochzeit evakuiert

Während der Sturm "Nicole"über den Bahamas an Stärke gewonnen und nun auf die Ostküste der USA zu steuert, soll Trumps jüngste Tochter fürchten, der Hurrikan könnte auch das noble Palm Beach in Florida treffen, wo sie in Kürze heiraten will. Man bereite sich derzeit auf das Schlimmste vor, berichtet Page Six.