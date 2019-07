"Thor": Natalie Portman übernimmt den Hammer

Natalie Portman wird die Hauptrolle in der kommendem Marvel-Verfilmung " Thor: Love and Thunder" übernehmen. In der Rolle von Jane Foster, bisher die Geliebte von " Thor" Chris Hemsworth, soll sie die Kräfte des Superhelden übernehmen und sich in "Mighty Thor" verwandeln. Das wurde am Wochenende bei der Comic Con in San Diego bekanntgegeben.