Thierry Mugler: Stars reagieren auf Tod des Modedesigners

Diane Kruger ist als Schauspielerin durch ihre Filme "Troja" oder "Inglourious Basterds" bekannt. Vor ihrer großen Hollywood-Karriere lief die heute 45-Jährige für den Modedesigner als Model über den Laufsteg. Auf Instagram erinnerte sie sich zurück: "Ich erinnere mich, dass ich so begeistert war, als ich Thierry Mugler traf. Was er in einer mageren 16-Jährigen sah und sie mit all den amazonischen Supermodels über seinen Laufsteg laufen ließ, bleibt mir ein Rätsel, aber es war die Erfahrung meines Lebens. Er hatte eine unglaubliche Vorstellungskraft, er forderte Frauen heraus, ihre sexuellen Kräfte wie eine Waffe zu tragen. Ruhe in der Kraft."