Thierry Mugler und das Comeback seiner Glamazonen

Maßloser Partyboy

Der berühmt-berüchtigte Pariser Partylöwe setzt sich 1995 schließlich mit seiner einstündigen „Extravaganza“-Schau ein Denkmal. 6.000 Gäste sehen Supermodels wie Naomi Campbell, Kate Moss und Jerry Hall in 300 Kreationen – Konzert, Party und Stripperinnen inklusive. Die New York Times spricht vom „Woodstock of Fashion“.