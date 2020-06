Wahnwitzig & wunderbar: Brigitte Winkler über Thierry Mugler

Von Engeln und Sternen

Denn Mugler liebt Sterne. Sind sie doch noch höher, noch himmelstürmender, noch unfaßbarer als jede Architektur und jede Landschaft. Er trug gerne einen Ring, den ein Stern zierte und ließ sich unter anderem einen Stern auf den Arm tätowieren. Auch sein erstes Parfum, ,,Angel" (,,Engel", vorgestellt im Herbst 1992) ist in einen Stern verpackt. Und sollte bald und bis heute zum Bestseller avancieren.

1992 lernte Thierry Mugler auch einen Österreicher in Paris kennen, Gery Keszler. Das Make up, dass sich der junge Stylist für ein damals noch nicht weltbekanntes Model, Eva Herzigova, für Probeaufnahmen einfallen hatte lassen - mit u.a. überlangen aufgemalten Wimpern - fiel Mugler ins Auge und er engagierte Gery für seine Modeschauen. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft und als Keszler ihm von seinen Plänen erzählte, eine Charity-Veranstaltung in Wien veranstalten zu wollen, um Geld für die Bekämpfung von Aids aufzutreiben, war Mugler sofort bereit, dabei eine Modeschau zu veranstalten. Damit wurde gleich der erste Life Ball im Wiener Rathaus zur Weltsensation.

Mugler und der Life Ball

Der KURIER berichtete als erstes Medium und direkt aus Paris von Gery Keszlers Plan und Thierry Muglers geplanten Beitrag zum Life Ball. Doch nie wäre es mir eingefallen, Thierry Mugler auf Deutsch anzusprechen. Auch nicht beim Besuch des Life Balls am 29. Mai 1993. Den leider erfuhr ich erst viele Jahre später - erst als Mugler bereits 2000 seine letzte Modeschau veranstaltet hatte und sein Label dann in andere Hände überging - welchen Bezug Mugler zu Österreich hat. Plötzlich - ab 2017 - nannte er sich ganz offiziell Manfred Thierry Mugler. Manfred? Ein Franzose?

Ja, Manfred Thierry Mugler wurde 1948 in Straßburg im Nordosten Frankreichs geboren. Doch seine Eltern waren in den Nachkriegswirren dorthin gezogen und stammten ursprünglich aus - Linz! Daher nannten der Arzt und seine immer toll angezogene Society Lady aus Niederösterreich den Sohn Manfred. Jetzt heißt er wieder so, nennt sich auch auf Instagram #manfredthierrymugler. Und lebt jetzt in Berlin. Wo er - nach seinem Kabarett-Programm Follies in Paris Ende 2013 bereits 2014 für die Show "The WYLD - Nicht von dieser Welt" im Friedrichstadt-Palast als Autor und Regisseur tätig war. in Paris war ich dabei. In Follies Mugler war Manfred per Video sogar involviert. Als ich ihn über den kostümierten Darstellern auf der Leinwand erscheinen sah, erwartete ich Riesenapplaus vom Publikum. Nichts passierte. Außer ein paar Modeaffinen Leuten wie mir, hatte ihn offenbar niemand erkannt.

Die Show in Berlin habe ich leider versäumt. Mit 10 Millionen Euro Produktionskosten soll sie die teuerste Show außerhalb von Las Vegas gewesen sein

Danke, Manfred Thierry Mugler, für diese einmaligen, sensationellen, wunderbaren, wahnwitzigen Erlebnisse.