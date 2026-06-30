„The Ring“-Star Daveigh Chase starb mit 35: Todesursache bekannt
Am 16. Juni war bekannt geworden, dass „The Ring“-Star Daveigh Chase verstorben ist. Die Schauspielerin wurde nur 35 Jahre alt.
Roy Hernandez, der Partner von Chase, gab gegenüber TMZ bekannt, dass sie lange gegen eine schwere Krankheit gekämpft hatte, die Meningitis und eine Blutvergiftung umfasste. Nun ist öffentlich gemacht worden, um welche Krankheit es sich dabei handelte.
Details aus dem Autopsiebericht bekannt
Wie mehrere US-Medien berichten, gab die Gerichtsmedizin des County of Los Angeles bekannt, dass Chase an AIDS litt. Genauer: Im Autopsiebericht wird „Acquired Immunodeficiency Syndrome“ (AIDS) als Todesursache genannt. Ergänzend führt der Bericht an, dass Chase unter chronischem Substanzmissbrauch litt.
In einem Interview mit der New York Times erzählte Chases Vater, dass seine Tochter bereits seit ihrem 13. Lebensjahr mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Dies führte auch zum Bruch zwischen den beiden, seit Chases 20. Lebensjahr sollen sie keinen Kontakt mehr zueinander gehabt haben. Kurz bevor Chase starb, habe jedoch Hernandes Kontakt mit ihm aufgenommen und ihm ermöglicht, von seiner Tochter im Krankenhaus Abschied zu nehmen.
Hernandez hatte in den Wochen vor ihrem Tod über mehrere GoFundMe-Kampagnen um Unterstützung für ihre Behandlung gebeten.
Star aus Disney- und Horror-Film
Chase hatte im Alter von etwa vier Jahren in Las Vegas mit Sprechrollen und Theaterauftritten ihre Schauspielkarriere begonnen. Ihre erste Rolle in einer Hollywood-Fernsehproduktion erhielt sie mit sieben Jahren in der Sitcom „Sabrina - Total Verhext!“. 2002 wurde sie als Kinderstar durch ihre eindringliche Darstellung der Samara Morgan in „The Ring“ bekannt. Zuvor hatte sie Lilo in dem Disney–Hitfilm „Lilo & Stitch“ aus dem Jahr 2002 und der dazugehörigen Fernsehserie als Synchronsprecherin ihre Stimme verliehen.
Später nahm die gebürtige Kalifornierin ihre Rolle als Samantha Darko in „S. Darko“ (2009), einer Fortsetzung von „Donnie Darko“, wieder auf und wirkte in verschiedenen Independent-Filmen mit. 2016 trat sie in den Filmen „Jack Goes Home“ und „American Romance“ vor die Kamera.
Bereits 2013 hatte sich die ehemalige Kinderdarstellerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2017 verabschiedete sich Chase vollständig aus dem öffentlichen Leben.
In den Jahren nach ihrem Rückzug aus dem Showbusiness wurde die Schauspielerin mehrfach wegen verschiedener Delikte verhaftet, von Autodiebstahl bis hin zu Drogenbesitz. Hernandez sagte, er und Chase seien in den Jahren vor ihrem Tod obdachlos gewesen.
Kommentare