„The Ring“-Star Daveigh Chase starb mit 35: Todesursache bekannt

Am 16. Juni war bekannt geworden, dass „The Ring“-Star Daveigh Chase verstorben ist. Die Schauspielerin wurde nur 35 Jahre alt. Roy Hernandez, der Partner von Chase, gab gegenüber TMZ bekannt, dass sie lange gegen eine schwere Krankheit gekämpft hatte, die Meningitis und eine Blutvergiftung umfasste. Nun ist öffentlich gemacht worden, um welche Krankheit es sich dabei handelte.

Details aus dem Autopsiebericht bekannt Wie mehrere US-Medien berichten, gab die Gerichtsmedizin des County of Los Angeles bekannt, dass Chase an AIDS litt. Genauer: Im Autopsiebericht wird „Acquired Immunodeficiency Syndrome“ (AIDS) als Todesursache genannt. Ergänzend führt der Bericht an, dass Chase unter chronischem Substanzmissbrauch litt. In einem Interview mit der New York Times erzählte Chases Vater, dass seine Tochter bereits seit ihrem 13. Lebensjahr mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Dies führte auch zum Bruch zwischen den beiden, seit Chases 20. Lebensjahr sollen sie keinen Kontakt mehr zueinander gehabt haben. Kurz bevor Chase starb, habe jedoch Hernandes Kontakt mit ihm aufgenommen und ihm ermöglicht, von seiner Tochter im Krankenhaus Abschied zu nehmen. Hernandez hatte in den Wochen vor ihrem Tod über mehrere GoFundMe-Kampagnen um Unterstützung für ihre Behandlung gebeten.