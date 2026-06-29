Mausi Lugner über den Tod von Friedrich Schiller: „Bin zutiefst betroffen“
Der überraschende Tod von Kommerzialrat Friedrich Schiller, Ehemann von Charity-Lady Jeannine Schiller, trifft die Wiener Society hart.
Auch die langjährige Freundin der Familie, Christina „Mausi“ Lugner, zeigt sich tief traurig.
„Ich bin zutiefst betroffen und bestürzt“, sagt sie gegenüber dem KURIER. „Mit dir, lieber Friedrich, geht ein Mensch, der über viele Jahrzehnte ein treuer Freund und wertvoller Wegbegleiter war“, ringt sie um Worte.
„Die Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit mit Jeannine werden für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Es ist schwer, Abschied zu nehmen, doch deine Herzlichkeit, dein Humor und deine Freundschaft werden unvergessen bleiben. Ruhe in Frieden – du wirst uns sehr fehlen.“
Anfang Juni feierte Lugner ihren Geburtstag im Strandcafé an der Alten Donau. Und dort war auch Friedrich Schiller zu Gast.
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