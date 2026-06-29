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Austropromis

Mausi Lugner über den Tod von Friedrich Schiller: „Bin zutiefst betroffen“

Eine jahrzehntelange Freundschaft hat Christina „Mausi“ Lugner mit der Familie Schiller verbunden.
29.06.2026, 09:50

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Ein älterer Mann im beigen Sakko und eine Frau mit lockigem, dunklem Haar stehen lächelnd nebeneinander im Freien.

Der überraschende Tod von Kommerzialrat Friedrich Schiller, Ehemann von Charity-Lady Jeannine Schiller, trifft die Wiener Society hart.

Trauer in Wiens Society: Friedrich Schiller überraschend gestorben

Auch die langjährige Freundin der Familie, Christina „Mausi“ Lugner, zeigt sich tief traurig.

„Ich bin zutiefst betroffen und bestürzt“, sagt sie gegenüber dem KURIER. „Mit dir, lieber Friedrich, geht ein Mensch, der über viele Jahrzehnte ein treuer Freund und wertvoller Wegbegleiter war“, ringt sie um Worte.

Christina Lugner mit Friedrich und Jeannine Schiller. Sie posieren in einem vollgestellten Raum und halten weißen und grünen Spargel in den Händen.

Christina Lugner mit Friedrich und Jeannine Schiller

„Die Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit mit Jeannine werden für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Es ist schwer, Abschied zu nehmen, doch deine Herzlichkeit, dein Humor und deine Freundschaft werden unvergessen bleiben. Ruhe in Frieden – du wirst uns sehr fehlen.“

Christina „Mausi“ Lugner feierte zum 33. Mal ihren 29. Geburtstag.

Anfang Juni feierte Lugner ihren Geburtstag im Strandcafé an der Alten Donau. Und dort war auch Friedrich Schiller zu Gast. 

kurier.at, LT  | 

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