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Austropromis

Trauer in Wiens Society: Friedrich Schiller überraschend gestorben

Der einstige Kindermodengeschäft-Betreiber und Mann von Charity-Lady Jeannine Schiller soll einen Herzstillstand erlitten haben.
29.06.2026, 09:00

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Ein Mann im Anzug und eine Frau im pinkfarbenen Pullover posieren für ein Foto bei der DREAMLAND GALA - Benefiz für UNICEF.

Die Wiener Society ist in großer Trauer. Ein gern gesehener Gast auf den diversesten Promi-Events ist nicht mehr. Kommerzialrat Friedrich Schiller ist mit 78 Jahren überraschend verstorben.

Laut oe24 soll er am Samstag gegen Mittag einen Herzstillstand erlitten haben. 

Besonders tragisch ist daran auch, dass er jetzt seine pflegebedürftige Ehefrau Jeannine Schiller allein zurücklässt. 

2021 ist die beliebte Charity-Lady das letzte Mal öffentlich aufgetreten. Seitdem hat sich ihr Gesundheitszustand zusehends verschlechtert. Sie leidet unter Demenz.

Jeannine Schillers Gesundheitszustand verschlechtert sich: Ihre Hilfsprojekte sind in Gefahr

„Sie ist zwar zu Hause, führt aber ein sehr trauriges, stark eingeschränktes Leben. So ein Schicksal hat sich diese wunderbare Frau nicht verdient“, sagte ihr Ehemann damals zum KURIER. 

Er hat sie zu Hause liebevoll gepflegt.

Seit Juni 1979 waren die beiden verheiratet. Sie sind gemeinsam viel auf Society-Events gegangen. In letzter Zeit hat man Friedrich Schiller ab und zu noch allein auf solchen Festen gesehen.

Mausi Lugner über den Tod von Friedrich Schiller: „Bin zutiefst betroffen“
Ein älteres Paar posiert am Meer vor einer großen rosa Geburtstagstorte mit der Aufschrift „Alles Gute zum 29.“.

Friedrich Schiller mit Mausi Lugner bei ihrem Geburtstagsfest 

Zuletzt Anfang Juni beim Geburtstagsfest von Christina „Mausi“ Lugner. Ihm gehe es gut, hat der einstige Kindermodengeschäft-Unternehmer da noch auf KURIER-Nachfrage gesagt. 

kurier.at, LT  | 

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