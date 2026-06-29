Trauer in Wiens Society: Friedrich Schiller überraschend gestorben
Die Wiener Society ist in großer Trauer. Ein gern gesehener Gast auf den diversesten Promi-Events ist nicht mehr. Kommerzialrat Friedrich Schiller ist mit 78 Jahren überraschend verstorben.
Laut oe24 soll er am Samstag gegen Mittag einen Herzstillstand erlitten haben.
Besonders tragisch ist daran auch, dass er jetzt seine pflegebedürftige Ehefrau Jeannine Schiller allein zurücklässt.
2021 ist die beliebte Charity-Lady das letzte Mal öffentlich aufgetreten. Seitdem hat sich ihr Gesundheitszustand zusehends verschlechtert. Sie leidet unter Demenz.
„Sie ist zwar zu Hause, führt aber ein sehr trauriges, stark eingeschränktes Leben. So ein Schicksal hat sich diese wunderbare Frau nicht verdient“, sagte ihr Ehemann damals zum KURIER.
Er hat sie zu Hause liebevoll gepflegt.
Seit Juni 1979 waren die beiden verheiratet. Sie sind gemeinsam viel auf Society-Events gegangen. In letzter Zeit hat man Friedrich Schiller ab und zu noch allein auf solchen Festen gesehen.
Zuletzt Anfang Juni beim Geburtstagsfest von Christina „Mausi“ Lugner. Ihm gehe es gut, hat der einstige Kindermodengeschäft-Unternehmer da noch auf KURIER-Nachfrage gesagt.
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