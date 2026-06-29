Trauer in Wiens Society: Friedrich Schiller überraschend gestorben

Die Wiener Society ist in großer Trauer. Ein gern gesehener Gast auf den diversesten Promi-Events ist nicht mehr. Kommerzialrat Friedrich Schiller ist mit 78 Jahren überraschend verstorben.

Laut oe24 soll er am Samstag gegen Mittag einen Herzstillstand erlitten haben.

Besonders tragisch ist daran auch, dass er jetzt seine pflegebedürftige Ehefrau Jeannine Schiller allein zurücklässt.

2021 ist die beliebte Charity-Lady das letzte Mal öffentlich aufgetreten. Seitdem hat sich ihr Gesundheitszustand zusehends verschlechtert. Sie leidet unter Demenz.