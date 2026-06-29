Von Haus „nichts mehr übrig“: Fußballer Lucas Trejo verlor bei Erdbeben Frau und Kinder

Die Erdbeben in Venezuela haben verheerende Folgen für die Bevölkerung. Offiziell liegt die Zahl der Todesopfer bisher bei 1.450, wie der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, mitteilte. Rund 3.200 Menschen sind demnach verletzt worden. Zehntausende Menschen werden noch vermisst. Rund 30.000 venezolanische Einsatzkräfte sowie 2.700 Rettungsexperten aus 24 Ländern sind im Einsatz.

Lucas Trejo: Frau und Kinder kamen bei Erdbeben ums Leben

Auch der argentinische Fußballspieler Lucas Trejo ist betroffen: Der Kicker verlor durch die Naturkatastrophe seine gesamte Familie. Trejo, der für den Zweitligisten Sport Marítimo La Guaira spielt, hatte die meiste Zeit der letzten drei Tage damit verbracht, Trümmer zu durchsuchen und nach Spuren seiner Frau Yanina und seiner Kinder Aarón und Ainhoa ​​zu suchen, berichtet CNN. Trejo spielte zuvor unter anderem für den griechischen Verein Atromitos FC (2007-2011) und in der venezolanischen Erstliga.

72 Stunden sollen Einsatzkräfte nach seiner Familie gesucht haben. Inzwischen hat der Fußballer die traurige Gewissheit: Alle drei Personen kamen laut übereinstimmenden Berichten bei den Erdbeben in Venezuela ums Leben.