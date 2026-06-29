Mary-Kate und Ashley Olsen: Seltener Auftritt bei Hochzeit ihres (unbekannten) Bruders

Sie haben bereits als Kinder als Schauspielerinnen reichlich Geld gescheffelt und sich später zu ernstzunehmenden Größen in der High-Fashion-Welt entwickelt. Die Serie „Full House“ hatte die Zwillinge Mary-Kate und Ashley Olsen in den 90er-Jahren zu den bekanntesten Kinderstars gemacht. Ihr gemeinsames Luxus-Label The Row hat sich inzwischen zu einem Milliarden-Imperium entwickelt. Öffentliche Auftritte absolvieren die beiden nur noch äußerst selten. Sie bevorzugen ein privates Leben. Diesen Anlass wollten sich die Olsens aber nicht entgehen lassen: Bei der Hochzeit ihres älteren Bruders absolvierten die Geschwister einen äußerst seltenen öffentlichen Auftritt. Mary-Kate und Ashley Olsen in Schwarz bei Hochzeit Groß angekündigt wurde dies aber nicht. Die ehemaligen Schauspielerinnen wurden nachträglich in einem Instagram-Posting erspäht, den James - besser bekannt als Trent - Olsen und seine Frau Alexis Armistead geteilt hatten. Laut Promiportal Page Six hatte das Brautpaar bereits vergangenen Monat geheiratet. Modisch fiel die Zeremonie etwas unkonventionell aus, wie ein Gruppenfoto von dem Brautpaar mit den wichtigsten Hochzeitsgästen, zu denen auch Ashley und Mary-Kate zählten, zeigt.

Mary-Kate und Ashley standen links neben der Braut, die – abgesehen vom Blumenmädchen – als Einzige auf dem Bild Weiß trug. Fast alle anderen Personen, die auf dem Foto zu sehen sind, sind in Schwarz gekleidet. Weiteren Postings ist zu entnehmen, dass der Rest der Hochzeitsgesellschaft aber durchaus bunte Gewänder trug. Ein strikter Dresscode schien also nicht zu herrschen. Alle Fotos sehen Sie hier.

Mary-Kate und Ashley trugen bei der Hochzeit ihres Bruders bodenlange schwarze Kleider und offenes, gewelltes Haar. Die Zwillinge haben neben ihrem Bruder und ihrer Schwester Elizabeth Olsen noch zwei Halbgeschwister aus der zweiten Ehe ihres Vaters. Die Eltern ließen sich 1996 scheiden. Somit gibt es insgesamt sechs Olsen-Geschwister. Trent Olsen entschied sich gegen Schauspielkarriere Elisabeth Olsen ist ebenfalls erfolgreiche Schauspielerin. Der älteste unter den Olsen-Geschwistern ist hingegen weniger bekannt. Laut People verwendet der 42-Jährige seinen zweiten Vornamen Trent, sein richtiger Name lautet aber James. Er ist vor allem für seine Arbeit im Bereich Comic-Bücher und als Songwriter bekannt.