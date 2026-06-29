Fotos von XL-Hochzeit: Nicola Peltz' Bruder heiratet Enkelin von Klaus Kinski

Nachdem Schauspielerin Nicola Peltz mit ihrer Hochzeit mit Brooklyn Beckham in eine der reichsten Familien Großbritanniens hineingeheiratet hat, hat sich jetzt auch ihr älterer Bruder Will getraut - und zwar mit der Tochter einer Musiklegende. Vier Jahre nach Nicolas Jawort mit dem Sohn von David und Victoria Beckham heiratete der 40-jährige Will Peltz das Model Kenya Jones. Das Paar hatte sich 2011 am Set des Films „Sugar“ kennengelernt und ist seitdem zusammen. Will zog es wie seine Schwester Nicola ins Schauspielfach.

Will und Kenya feierten ihre Hochzeit an dem Ort, an dem er ihr den Heiratsantrag gemacht hatte: Im Garten des Hauses der Familie Peltz in Mount Kisco, New York. Ein Jahr nach der Verlobung fand hier die Märchen-Hochzeit unter freiem Himmel statt. Will Peltz: Exklusive Hochzeit im Garten der Familie Im Interview mit dem Magazin Vogue schwärmte das Paar von der Bedeutung, die Familie in jedes Detail ihres großen Tages einzubeziehen. Die Vogue hatte auch schon Nicola bei deren Hochzeit mit Brooklyn begleitet.

Wills Vater, Milliardär Nelson Peltz, führte die Braut zum Altar und übernahm anschließend die Rolle des Trauzeugen. Braut ist Enkelin von Klaus Kinski Kenya schritt in einem maßgeschneiderten Kleid von Brandon Maxwell zum Altar. Das elegante, skulpturale Kleid versprühte Glamour und Hollywood-Flair. Der Bräutigam entschied sich für einen klassischen Smoking.

„Es war wirklich der perfekte Moment“, erzählte Will Peltz der Vogue über die Zeremonie und verriet auch, dass das Paar in letzter Minute einen Fernseher im Festzelt aufstellen ließ, da die Knicks gerade im NBA-Finale gegen die Spurs spielten. „Und irgendwann stand die gesamte Hochzeitsgesellschaft in festlicher Kleidung zusammen, um den historischen Sieg mitzuerleben“, erzählte Nicolas Bruder. Es folgte eine durchtanzte Nacht mit Freunden und Familie. „Ich habe mich die ganze Zeit über ganz auf Will konzentriert gefühlt, und genau das hatte ich mir gewünscht“, schwärmte Kenya über ihren großen Tag, während der Bräutigam auf Instagram Fotos von der privaten Feier veröffentlichte, die gewiss einiges gekostet hat.