Halbzeit für schwangere Amira Aly: „Hat sich bisschen was getan“
Mitte Mai machte Moderatorin Amira Aly öffentlich, ein weiteres Kind zu erwarten. Inzwischen ist sie bei der „Halbzeit“ ihrer Schwangerschaft angelangt, wie Aly auf Instagram verrät. In einem Video ist sie in Sportkleidung mit Babybauch zu sehen. Dazu schreibt sie: „Hat sich bisschen was getan, würd ich sagen.“
Der Vater ist ihr Lebensgefährte Christian Düren, berichtete die Bild-Zeitung im Mai. „Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel“, sagte Aly der Zeitung. „Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten.“
Drittes Kind
Sie habe sich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, den Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfahre. „Umso schöner ist es jetzt, die Neuigkeit endlich teilen zu können. Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt“, so Aly weiter. Aly hat bereits zwei Söhne. Vater ist der Komiker Oliver Pocher.
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