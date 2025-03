Sie zählen zu den bekanntesten Kinderstars aller Zeiten: Mary-Kate und Ashley Olsen wuchsen vor der Kamera auf und eroberten Hollywood im Sturm. Durch ihre Rolle der Michelle Tanner in der Kult-Serie "Full House", welche sich die eineiigen Zwillinge bereits als Baby teilten, standen sie bereits von Kindesbeinen an vor der Kamera.

Danach folgten etliche Filme wie, "Eins und eins macht vier" oder "Ein verrückter Tag in New York" und die beiden Schwestern etablierten sich zu einer Marke. Anschließend unterzeichneten sie etliche Werbe-Deals und veröffentlichten eigene Produktlinien. Eine Zeit lang grinsten die Olsen-Zwillinge beinahe von jedem Teenie-Magazin, doch seit vielen Jahren ist es ruhig um die mittlerweile 38-Jährigen geworden.

Trotz ihres zurückgezogenen Lebensstils mangelt es den beiden Frauen dennoch nicht an beeindruckenden Einnahmen. Es scheint, als hätten die Zwillinge das Unmögliche geschafft: Sie haben den Kinderstar-Fluch gebrochen und fast ausschließlich hinter den Kulissen ein erstaunliches Vermögen erzielt. Die Geschwister gelten als smarte Unternehmerinnen, die seit Jahren der Spitze des lukrativen Luxusmodelabels "The Row" stehen.

Der Wechsel vom TV- und Filmgeschäft in die Modebranche gelang Mary-Kate und Ashley Olsen , die aufgrund ihres Kleidungsstils längst als Style-Ikonen gelten, mühelos. Ihr Gesamtvermögen wird mittlerweile auf eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Die Olsen-Zwillinge haben mehreren Linien gegründet, darunter die besagte Luxusmarke "The Row", die Berichten zufolge jährlich 100 bis 200 Millionen Dollar einbringt.

Zuletzt erwarb das Modehaus Chanel einen Anteil an "The Row", Mary-Kate und Ashley Olsen blieben aber die Mehrheitseigentümer.

Von da an ging es mit "The Row" immer weiter bergauf. Dies führte dazu, dass die Schwestern 2011 einen Standort in Paris eröffneten, bevor sie 2012 ein Studio in Tribeca hinzufügten. 2019 expandierten die Olsens nach London.

"The Row" wurde 2006 ins Leben gerufen. Das in New York City gegründete Label, das Kleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires beinhaltet, verkauft heute in 37 Ländern auf der ganzen Welt. 2007 folgte dann das zweite Label "Elizabeth und James".

Olsen-Zwillinge: Aus dem Rampenlicht zurückgezogen

Zu ihrer Karriere als gefeierte Idole vieler Jugendlicher gehörten aber nicht nur die Erfolge und viele Höhen zum Werdegang der Olsen-Zwillinge, sondern auch einige Tiefen. So sorgten beispielsweise Mary-Kates Magersucht und Drogenabhängigkeit für Schlagzeilen. 2004 ließ sie sich deshalb auch in einer Klinik behandeln. Ashley hingegen galt in der Öffentlichkeit immer als eher braver im Vergleich zu ihrer rebellisch wirkenden Schwester - auch wenn beide als hartnäckige Raucherinnen gelten.

Aus der Film- und TV-Branche haben sich die beiden inzwischen komplett zurückgezogen. In einem Interview mit dem iD-Magazin erklärte Ashley vor einiger Zeit über ihren Karriere-Wechsel: "Mit 18 Jahren waren wir gerade nach New York gezogen und wir wussten, dass wir eine Pause von all dem brauchten, was wir zuvor gemacht hatten. Wir wollten Dinge entdecken, die uns noch interessierten und einfach wissen, was das Leben noch zu bieten hat."

Kein Comeback: Olsens wollen nicht wieder vor die Kamera

Ein Comeback als Schauspielerinnen können sich die beiden auch nicht mehr unbedingt vorstellen. Auch eine Mitwirkung im Reboot von "Full House", zu dem sich die Darsteller des Originals für Netflix wieder vereinten, lehnten Mary-Kate und Ashley Olsen ab. "Ashley sagte: 'Ich stand seit meinem 17. Lebensjahr nicht mehr vor einer Kamera und fühle mich beim Schauspielern nicht wohl'", enthüllte der ausführende Produzent Bob Boyett damals gegenüber People. "Mary-Kate sagte: 'Dann müsste es ich sein, weil Ash das nicht will. Aber das Timing ist so schlecht für uns.'"

Berühmte Schwester: Elizabeth Olsen ist Marvel-Heldin

Ihren Platz auf der Leinwand fand dafür eine andere Olsen-Schwester, denn was viele nicht wissen: Marvel-Star Elizabeth Olsen ist die jüngere Schwester der Zwillinge. Die Schauspielerin ist seit Jahren als Scarlet Witch, auch bekannt als Wanda Maximoff, Teil des "Marvel Cinematic Universe" und sowohl bereits in vielen der beliebten Superheldenfilme als auch in der Serie "WandaVision" zu sehen gewesen. Die 36-Jährige hat sich in Hollywood einen eigenen Namen gemacht und wird nur sehr selten öffentlich mit ihren berühmten Schwestern in Verbindung gebracht.