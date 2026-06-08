Christina "Mausi" Lugner feierte zum 33. Mal ihren 29. Geburtstag.

"Ich bin 29 und ich werde auch an dieser Zahl nichts ändern. Warum sollte ich diese Zahl ändern, wenn sie so erfolgreich ist?", lachte Society-Lady Mausi Lugner im KURIER-Gespräch bei ihrem Geburtstagsfest im Strandcafé an der Alten Donau.

Den 29er hat sie zwar schon ein paar Mal öfter gefeiert – um genau zu sein, 33 Mal – aber macht ja nichts.

"Ich werde die Zahl auch deshalb nicht ändern, weil der Artur (Anm. d. Red.: Schönheitschirurg Artur Worseg) auch viel dazu beiträgt, dass ich jedes Jahr den 29er feiern kann. Jetzt war ich erst dort, hab die neue TÜV-Überprüfungsplakette bekommen, bissl mehr Botox da, bissl mehr Hyaluron dort und das Pickerl ist schon wieder ready. Es kann schon wieder losgehen", sprüht sie nur so vor Lebenslust.

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