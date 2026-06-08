Christina "Mausi" Lugner feierte zum 33. Mal ihren 29. Geburtstag.
"Ich bin 29 und ich werde auch an dieser Zahl nichts ändern. Warum sollte ich diese Zahl ändern, wenn sie so erfolgreich ist?", lachte Society-Lady Mausi Lugner im KURIER-Gespräch bei ihrem Geburtstagsfest im Strandcafé an der Alten Donau.
Den 29er hat sie zwar schon ein paar Mal öfter gefeiert – um genau zu sein, 33 Mal – aber macht ja nichts.
"Ich werde die Zahl auch deshalb nicht ändern, weil der Artur (Anm. d. Red.: Schönheitschirurg Artur Worseg) auch viel dazu beiträgt, dass ich jedes Jahr den 29er feiern kann. Jetzt war ich erst dort, hab die neue TÜV-Überprüfungsplakette bekommen, bissl mehr Botox da, bissl mehr Hyaluron dort und das Pickerl ist schon wieder ready. Es kann schon wieder losgehen", sprüht sie nur so vor Lebenslust.
Die Gäste:
Geburtstagsfeier Mausi Lugner
Ulrike Kriegler und Peter Stöger
Geburtstagsfeier Mausi Lugner
Toni Faber segnete Mausi Lugner
Geburtstagsfeier Mausi Lugner
Carmen Kreuzer und "Schokomichi"
Geburtstagsfeier Mausi Lugner
Kathi Stumpf und Alexander Beza
Geburtstagsfeier Mausi Lugner
Artur und Kristina Worseg
Geburtstagsfeier Mausi Lugner
Mausi Lugner schwört auf "Wasser, Wein und Worseg" - das hat sie jetzt auch auf einem T-Shirt stehen
Geburtstagsfeier Mausi Lugner
Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache und Anwalt Manfred Ainedter
Geburtstagsfeier Mausi Lugner
Leila und Marcus Strahl
Und Christina Lugner war generell zum Scherzen aufgelegt, als sie auch über ihren Traummann sprach. "Ich suche ja einen Mann, der Mathematiker ist, denn ich bin unberechenbar."
Unter den Gästen waren Dompfarrer Toni Faber (segnete das Geburtstagskind), Sängerin Jazz Gitti, Designer Alexis F. Gonzalez, Ex-Fußballspieler Peter Stöger und viele mehr.
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