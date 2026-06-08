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Austropromis

Christina "Mausi" Lugner feierte zum 33. Mal ihren 29. Geburtstag.

Die Society-Lady erklärte, warum sie am 29. Geburtstag auch weiterhin festhalten möchte.
Lisa Trompisch und Stefanie Weichselbaum
08.06.2026, 18:29

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Drei Frauen feiern gemeinsam mit einer großen rosa Torte und Sekt an einem sonnigen Tag am Wasser.

"Ich bin 29 und ich werde auch an dieser Zahl nichts ändern. Warum sollte ich diese Zahl ändern, wenn sie so erfolgreich ist?", lachte Society-Lady Mausi Lugner im KURIER-Gespräch bei ihrem Geburtstagsfest im Strandcafé an der Alten Donau. 

Den 29er hat sie zwar schon ein paar Mal öfter gefeiert – um genau zu sein, 33 Mal – aber macht ja nichts.

"Ich werde die Zahl auch deshalb nicht ändern, weil der Artur (Anm. d. Red.: Schönheitschirurg Artur Worseg) auch viel dazu beiträgt, dass ich jedes Jahr den 29er feiern kann. Jetzt war ich erst dort, hab die neue TÜV-Überprüfungsplakette bekommen, bissl mehr Botox da, bissl mehr Hyaluron dort und das Pickerl ist schon wieder ready. Es kann schon wieder losgehen", sprüht sie nur so vor Lebenslust.

Die Gäste:

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Geburtstagsfeier Mausi Lugner

Ulrike Kriegler und Peter Stöger

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Geburtstagsfeier Mausi Lugner

Toni Faber segnete Mausi Lugner

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Geburtstagsfeier Mausi Lugner

Carmen Kreuzer und "Schokomichi"

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Geburtstagsfeier Mausi Lugner

Kathi Stumpf und Alexander Beza

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Geburtstagsfeier Mausi Lugner

Artur und Kristina Worseg

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Geburtstagsfeier Mausi Lugner

Mausi Lugner schwört auf "Wasser, Wein und Worseg" - das hat sie jetzt auch auf einem T-Shirt stehen

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Geburtstagsfeier Mausi Lugner

Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache und Anwalt Manfred Ainedter

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Geburtstagsfeier Mausi Lugner

Leila und Marcus Strahl

Und Christina Lugner war generell zum Scherzen aufgelegt, als sie auch über ihren Traummann sprach. "Ich suche ja einen Mann, der Mathematiker ist, denn ich bin unberechenbar."

Keine Versöhnung von Christina Lugner und Heribert Kasper bei Mucha-Fest

Unter den Gästen waren Dompfarrer Toni Faber (segnete das Geburtstagskind), Sängerin Jazz Gitti, Designer Alexis F. Gonzalez, Ex-Fußballspieler Peter Stöger und viele mehr.

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