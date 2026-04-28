Austropromis

Keine Versöhnung von Christina Lugner und Heribert Kasper bei Mucha-Fest

Lugner und Kasper sind seit eineinhalb Jahren zerstritten, jetzt waren sie im selben Raum. Wie sie reagiert haben.
Stefanie Weichselbaum
28.04.2026, 11:37

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Christina Lugner in rotem Kleid auf der Treppe

Die 30-jährige Freundschaft zwischen Christina Lugner und "Mr. Ferrari" Heribert Kasper war mit einem Schlag vorbei, als dieser zwischen Simone Lugner und dem Rest der Lugner-Familie vermitteln wollte.

Hier scheint es aber zu einem Missverständnis gekommen zu sein. Denn entgegen den Berichten von Heribert Kasper, dass Leo Lugner ihm zugesichert hätte, ein klärendes Gespräch mit Simone zu forcieren, meinte Leo Lugner, dies sei lediglich ein "unverbindliches Telefonat" gewesen. Kasper würde jetzt versuchen, "sich medial in Szene zu setzen".

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Und damit kam es auch zum Bruch zwischen Heribert Kasper und Mausi Lugner. Dies ist mittlerweile eineinhalb Jahre her, doch die beiden gehen einander nach wie vor aus dem Weg, wie auf dem 50-Jahr-Jubiläumsfest des Mucha Verlags im Naturhistorischen Museum zu beobachten war. Besonders Mausi Lugner scheint nicht an einer Versöhnung interessiert zu sein. Vom KURIER darauf angesprochen, meinte sie kurz und knapp: "Dazu sage ich nichts."

Heribert Kasper hingegen belastet der Streit sehr: "Ich möchte schon hingehen und ihr die Hand geben, man wirft ja nicht 30 Jahre Freundschaft weg wegen sowas. Aber wenn sie nicht will, dann will sie nicht und dann lasse ich das."

Tony Rei und Heribert Kasper lachen mit Sektgläsern in der Hand.

Tony Rei und Heribert Kasper

Außerdem hat Christina Lugner im Moment auch anderes vor. Nach ihrer Rückkehr von Teneriffa möchte sie Haus und Pool auf Vordermann bringen und nach ihrem Beinbruch wieder lernen, sicher auf High Heels zu gehen.

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"Ich versuche mich aufrecht zu halten und hoffe, dass nichts passiert. Es ist wirklich das allererste Mal, dass ich High Heels trage. Ich hoffe, das Bein überlegt und übersteht es, aber schauen wir mal", meinte sie beim Jubiläumsfest lachend zu ihrem Testlauf.

kurier.at  | 

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