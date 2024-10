Am Wochenende hätte er alle angeschrieben, darunter Leo Lugner, den Ehemann von Jacky, Christina "Mausi" Lugner und auch deren Mutter Martha Haidinger. Bis dato hat sich aber nur Simone bei ihm rückgemeldet. Sie würde die Idee als sehr gut empfinden.

"Wie ich das von der Kündigung gehört habe, war ich natürlich traurig und schockiert. Dann hab ich nachgedacht, was ich machen könnte – auch im Sinne vom Richard. Dann hab ich mir gedacht, ich probiere es – und auch wenn ich es nicht geschafft habe, bin ich mit mir im Reinen, weil ich es versucht habe", so Kasper über seine Intention.

"Jetzt sieht man eh, was da für ein Shitstorm ist. Das hab ich in der Art noch nicht erlebt, was da jetzt los ist. Da sieht man, wie das bewegt in Österreich. Das ist Thema Nummer 1 momentan, kommt mir vor – das hat Richard so nicht verdient. Und was wäre da dabei, wenn man sich einmal noch zusammensetzt und das bespricht?"