Wie einst Elton John Christina Lugner mit Fran Drescher verwechselte

Frau mit lockigen dunklen Haaren trägt ein goldenes, glänzendes Kleid und Schmuck, steht in elegantem Innenraum.
Heute, Montag, reist Fran Drescher an. "Mausi" Lugner kann leider nicht dabei sein. Sie muss den Opernball auslassen.
Von Lisa Trompisch
09.02.26, 10:35

Am Donnerstag findet ja der Wiener Opernball statt. Und ein Stargast ist schon im Anflug auf Wien. "The Nanny" Fran Drescher, die von Jacqueline Lugner eingeladen ist, kommt heute, Montag, an. 

Opernball-Stargast Fran Drescher wird von Ex-Mann begleitet

Nicht dabei sein wird leider Christina Lugner. Sie erholt sich in Teneriffa nach wie vor von ihrem Mittelfußknochenbruch. "Ich kann auch keine Highheels, sondern nur Birkenstock tragen", schmunzelt sie im KURIER-Gespräch. 

"Ich werde mit Birkenstock, einem schönen Kleidchen und einer Flasche Schampus in der Hand die Szenerie verfolgen", lacht sie. 

Dass die Wahl ihrer Tochter auf Fran Drescher gefallen ist, findet sie großartig. Schließlich war es auch immer schon Richard Lugners Wunsch, den "The Nanny"-Star zum Opernball zu holen.

Eine Frau im Leopardenkleid liegt lächelnd auf einem roten Teppich neben einem Stern auf dem Walk of Fame.

Fran Drescher

"Ich freue mich wahnsinnig für Jacqueline, die wirklich jede Folge der Serie kennt. Wir haben alle Staffeln durchgeschaut. Sie ist wirklich ein ganz, ganz toller Gast. Sie hat uns mit dieser Serie alle unterhalten. Und das ist wirklich eine Sensation. Eine ganz, ganz tolle Wahl meiner Tochter und da gratuliere ich ihr ganz herzlich dazu."

Christina Lugner hat auch noch eine lustige Geschichte auf Lager. Anfang der der 1990er war sie gemeinsam mit Richard Lugner auf der Seefestbühne in Bregenz zu Gast. Dort hat damals Elton John gespielt.

Eine Person mit braunen Haaren, gelb getönter Brille, Ohrring und grauem Sakko lächelt leicht.

Elton John 

"Richard und ich saßen erste Reihe Mitte. Und in der Pause kam Elton John zu uns nach vorne. Kam zu mir und schaute mich an. Und ich habe damals wirklich ausgesehen wie Fran Drescher. Kurzes Chanel-Kostümchen, die Haare riesig auftoupiert, geschminkt bis zum geht nicht mehr", erinnert sich Christina Lugner.

Richard und Christina Lugner am Opernball 1997

Christina und Richard Lugner 1997 auf dem Opernball

"Und er hat dann ins Mikrofon gesagt: 'Please, give a big hand to my very, very best friend Fran'. Er hat dann auch noch zu mir gesagt, wie nett es wäre, mich zu sehen und wen ich da als Begleitung mithab‘. Da hat er natürlich den Richard gemeint. Das war total lustig."

Die Verwechslung wurde dann aber rasch aufgeklärt. Und Christina und Richard haben ihn dann sogar noch Backstage besucht. "Das war eine sehr lustige Begegnung." 

Der Opernball im zweiten Jahr nach Richard Lugner
Opernball-Moderatorin Teresa Vogl spricht über ihren schweren Unfall

