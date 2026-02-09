Wie einst Elton John Christina Lugner mit Fran Drescher verwechselte

Am Donnerstag findet ja der Wiener Opernball statt. Und ein Stargast ist schon im Anflug auf Wien. "The Nanny" Fran Drescher, die von Jacqueline Lugner eingeladen ist, kommt heute, Montag, an.

Nicht dabei sein wird leider Christina Lugner. Sie erholt sich in Teneriffa nach wie vor von ihrem Mittelfußknochenbruch. "Ich kann auch keine Highheels, sondern nur Birkenstock tragen", schmunzelt sie im KURIER-Gespräch. "Ich werde mit Birkenstock, einem schönen Kleidchen und einer Flasche Schampus in der Hand die Szenerie verfolgen", lacht sie. Dass die Wahl ihrer Tochter auf Fran Drescher gefallen ist, findet sie großartig. Schließlich war es auch immer schon Richard Lugners Wunsch, den "The Nanny"-Star zum Opernball zu holen.

"Ich freue mich wahnsinnig für Jacqueline, die wirklich jede Folge der Serie kennt. Wir haben alle Staffeln durchgeschaut. Sie ist wirklich ein ganz, ganz toller Gast. Sie hat uns mit dieser Serie alle unterhalten. Und das ist wirklich eine Sensation. Eine ganz, ganz tolle Wahl meiner Tochter und da gratuliere ich ihr ganz herzlich dazu." Christina Lugner hat auch noch eine lustige Geschichte auf Lager. Anfang der der 1990er war sie gemeinsam mit Richard Lugner auf der Seefestbühne in Bregenz zu Gast. Dort hat damals Elton John gespielt.

"Richard und ich saßen erste Reihe Mitte. Und in der Pause kam Elton John zu uns nach vorne. Kam zu mir und schaute mich an. Und ich habe damals wirklich ausgesehen wie Fran Drescher. Kurzes Chanel-Kostümchen, die Haare riesig auftoupiert, geschminkt bis zum geht nicht mehr", erinnert sich Christina Lugner.

