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Verleger Christian W. Mucha bei Jubiläumsfest: "Schluss ist noch nicht ganz"

Christian W. Mucha beging den 50. Geburtstag seines Verlags mit einem großen Fest, zu dem er auch viele Prominente geladen hatte.
Stefanie Weichselbaum
28.04.2026, 16:31

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Christian W. Mucha und Ekaterina Mucha vor dem Naturhistorischen Museum mit dem Schriftzug "Mucha"

"Kaum jemand sorgt so gut und verlässlich für Aufregungen. Kaum jemand nimmt sich so wenig ein Blatt vor den Mund. Er ist ein Unikat", sagt Moderatorin Eva Pölzl über Christian W. Mucha, der jetzt das 50-Jahre-Jubiläum seines Verlags im Naturhistorischen Museum in Wien feierte. 

Nachsatz von Pölzl: "Manchmal denke ich mir, wie geht es seiner Frau (Ekaterina – Anm. d. Red.) dabei, aber das müssen sich die beiden ausmachen", grinst sie im KURIER-Gespräch.

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50 Jahre Mucha Verlag

Christian W. Mucha sang gemeinsam mit Andy Lee Lang

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50 Jahre Mucha Verlag

Werner und Martina Fasslabend

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50 Jahre Mucha Verlag

die Vienna Fashion Week-Organisatoren Elvira Geyer und Zigi Mueller-Matyas

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50 Jahre Mucha Verlag

Anwalt Georg Zanger und Medienmanager Hans Mahr

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50 Jahre Mucha Verlag

Christian W. Mucha mit seiner Mama Eveline

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50 Jahre Mucha Verlag

Reiner Schendl, Natalia Ushakova und Albert Fortell

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50 Jahre Mucha Verlag

Unternehmer Alfred Reinprecht und Moderatorin Eva Pölzl

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50 Jahre Mucha Verlag

KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl und Künstlerin Lola Lindenbau

Der Verleger wollte sich jedenfalls nicht lumpen lassen und bot ein rauschendes Fest, Lasershow inklusive. Für die musikalische Umrahmung sorgte Andy Lee Lang und auch Mucha selbst sang den Frank-Sinatra-Hit "New York New York".

Keine Versöhnung von Christina Lugner und Heribert Kasper bei Mucha-Fest

Im Vorfeld kündigte Christian W. Mucha auch an, sich mit dem Fest auch ein Stück weit verabschieden zu wollen. Endgültige Rückzüge aus dem Mediengeschäft hat er ja schon viele angekündigt, um dann doch immer weiterzumachen. "Schluss ist noch nicht ganz, aber das Alter ist nicht lustig, es wird beschwerlicher und irgendwann möchtest du in Nizza am Balkon sitzen, aufs Meer schauen, einen guten italienischen Wein trinken und eine Zigarre rauchen und das werde ich jetzt tun", so Mucha dazu.

Wien
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