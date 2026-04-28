Verleger Christian W. Mucha bei Jubiläumsfest: "Schluss ist noch nicht ganz"
"Kaum jemand sorgt so gut und verlässlich für Aufregungen. Kaum jemand nimmt sich so wenig ein Blatt vor den Mund. Er ist ein Unikat", sagt Moderatorin Eva Pölzl über Christian W. Mucha, der jetzt das 50-Jahre-Jubiläum seines Verlags im Naturhistorischen Museum in Wien feierte.
Nachsatz von Pölzl: "Manchmal denke ich mir, wie geht es seiner Frau (Ekaterina – Anm. d. Red.) dabei, aber das müssen sich die beiden ausmachen", grinst sie im KURIER-Gespräch.
50 Jahre Mucha Verlag
Christian W. Mucha sang gemeinsam mit Andy Lee Lang
50 Jahre Mucha Verlag
Werner und Martina Fasslabend
50 Jahre Mucha Verlag
die Vienna Fashion Week-Organisatoren Elvira Geyer und Zigi Mueller-Matyas
50 Jahre Mucha Verlag
Anwalt Georg Zanger und Medienmanager Hans Mahr
50 Jahre Mucha Verlag
Christian W. Mucha mit seiner Mama Eveline
50 Jahre Mucha Verlag
Reiner Schendl, Natalia Ushakova und Albert Fortell
50 Jahre Mucha Verlag
Unternehmer Alfred Reinprecht und Moderatorin Eva Pölzl
50 Jahre Mucha Verlag
KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl und Künstlerin Lola Lindenbau
Der Verleger wollte sich jedenfalls nicht lumpen lassen und bot ein rauschendes Fest, Lasershow inklusive. Für die musikalische Umrahmung sorgte Andy Lee Lang und auch Mucha selbst sang den Frank-Sinatra-Hit "New York New York".
Im Vorfeld kündigte Christian W. Mucha auch an, sich mit dem Fest auch ein Stück weit verabschieden zu wollen. Endgültige Rückzüge aus dem Mediengeschäft hat er ja schon viele angekündigt, um dann doch immer weiterzumachen. "Schluss ist noch nicht ganz, aber das Alter ist nicht lustig, es wird beschwerlicher und irgendwann möchtest du in Nizza am Balkon sitzen, aufs Meer schauen, einen guten italienischen Wein trinken und eine Zigarre rauchen und das werde ich jetzt tun", so Mucha dazu.
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