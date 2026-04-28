Verleger Christian W. Mucha bei Jubiläumsfest: "Schluss ist noch nicht ganz"

"Kaum jemand sorgt so gut und verlässlich für Aufregungen. Kaum jemand nimmt sich so wenig ein Blatt vor den Mund. Er ist ein Unikat", sagt Moderatorin Eva Pölzl über Christian W. Mucha, der jetzt das 50-Jahre-Jubiläum seines Verlags im Naturhistorischen Museum in Wien feierte.

Nachsatz von Pölzl: "Manchmal denke ich mir, wie geht es seiner Frau (Ekaterina – Anm. d. Red.) dabei, aber das müssen sich die beiden ausmachen", grinst sie im KURIER-Gespräch.