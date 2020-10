"The Masked Singer": Die "Biene" musste sich als Erste enttarnen

Zu den zehn Kostümen, die Gewandmeisterin Alexandra Brandner und Maskenbauerin Marianne Meinl mit ihren Teams in wochenlanger Arbeit bauten, zählen neben der Biene ein tanzbegabter Frosch in roter Badehose, ein Ballerina-Nilpferd in Spitzenschuhen und ein zwei Meter großes, flauschig-blaues Kuschel-Alien. Allein sein Kopf wiegt drei Kilo.

Die dritte Staffel von "The Masked Singer" ist immer dienstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben zu sehen.