"The Crown" Staffel 6 widmet sich Williams und Kates Liebesgeschichte

Fotos, die der britischen Zeitung Daily Mail vorliegen, zeigen Vey und Bellamy während der Dreharbeiten. Man nehme an, dass die Szenen eine zufällige Begegnung von William und Kate während einer Laufeinheit darstellen sollen, heißt es in dem Bericht. Wahrscheinlich ist also, dass sich die neue Staffel auch ihrer Liebesgeschichte annimmt. William hatte Kate 2001 an der renommierten Universität St. Andrews in Schottland kennengelernt. Im April 2011 heirateten sie.

Chance für Newcomerin

Sie sei "so begeistert" und werde sich bemühen, Kate gerecht zu werden, hatte Bellamy auf Instagram geschrieben. Er sei völlig außer sich, Prinz William zu spielen, freute sich McVey.