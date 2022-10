Sarah Ferguson: Insiderwissen an "The Crown" verraten?

Die britische Herzogin und Exfrau von Prinz Andrew Sarah Ferguson hat Ger├╝chte dementiert, wonach sie die Erfolgsserie "The Crown" mit Insiderwissen versorgt haben soll. Mehrere Medien hatten in den letzten Monaten berichtet, dass "Fergie", Interna ausgeplaudert habe. Ein Pressesprecher der 63-J├Ąhrigen sagte vergangene Woche der britischen Zeitung Daily Mail: "Die Herzogin war letztes Jahr in Kontakt mit Andy Harries, dem Produzenten von 'The Crown' und sie sprachen ├╝ber eine m├Âgliche Umsetzung ihres Romans 'Her Heart For A Compass' als Fernsehserie. Sie haben weder 'The Crown' an sich thematisiert, noch dar├╝ber gesprochen, dass sie in irgendeiner Weise bei der Serie helfen k├Ânnte."

Ein solcher Vorschlag sei in der Vergangenheit von einem gemeinsamen Freund gemacht, "aber von keiner Seite weiterverfolgt" worden, hei├čt es in dem Statement weiter.