Texas-Trip ohne Meghan: Prinz Harrys Körpersprache spricht Bände

Prinz Harry ist am Wochenende ohne seine Ehefrau Herzogin Meghan und seine beiden Kinder nach Texas gereist, um den US Grand Prix zu besuchen. Dabei machte der Herzog von Sussex einen äußerst glücklichen und entspannten Eindruck.

Prinz Harry gab sich bei Solo-Trip lässig

Harry gab sich lässig, mit Poloshirt und Sonnenbrille, als er in Austin, Texas, am Rande des Formel-1-Rennens geknipst wurde. Körpersprache-Expertin Judi James hat seinen Auftritt bei der Veranstaltung genauer analysiert und ist zum Schluss gekommen, dass Harry in Texas seit Langem wieder ganz "der Alte war".

