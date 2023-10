Adels-Expertin: Meghans und Harrys Weihnachtspläne "beste Lösung" für alle

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren zuletzt 2018 beim Weihnachtsspaziergang der Royal Family in Sandringham mit von der Partie. Es wird angenommen, dass das Ehepaar die diesjährigen Weihnachtsfeiertage mit seinen beiden Kindern in Kalifornien verbringen wird, wo die Familie eine Villa in Montecito bewohnt.

Weihnachten "ohne Druck" eine gute Lösung für alle

Beziehungsexpertin Louella Alderson geht davon aus, dass König Charles höchstwahrscheinlich vom Fehlen der Sussexes "enttäuscht" sein wird. Dennoch hält sie es für vernünftig, wenn die Sussexes zu Weihnachten nicht nach Großbritannien reisen.

"[Es] spiegelt diese angespannte Beziehung wider", wird Alderson von The Mirror zitiert. "Das ist wahrscheinlich die beste Entscheidung für alle, denn so können sie die Feiertage mit ihren jeweiligen Familien verbringen, ohne den zusätzlichen Druck [zu haben], ihre Beziehung zu kitten."