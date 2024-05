Teure Scheidungseinigung: Iris Klein zahlt Peter 100.000 Euro

Ein Ende der Streitigkeiten zwischen dem Ex-Paar ist aber in Sicht. Denn wie die Mutter von Daniela Katzenberger jetzt der Bild-Zeitung verriet, möchte sie mit ihrem Noch-Ehemann eine Scheidungseinigung vereinbaren.

Iris Klein: Werde 100.000 Euro bezahlen, " damit endlich Ruhe ist"

"Ich wollte auf Mallorca geschieden werden. Dazu müssen aber beide Parteien unterschreiben. Das macht Peter nicht. Er will in Berlin geschieden werden", so Iris Klein. Der Prozess kommt jetzt aber ins Rollen. Iris Klein hat bereits eine Anwältin engagiert. Streitwert sollen 100.000 Euro sein, die Peter von Iris verlangen würde. "Auf die Summe verzichtet er nicht", erklärt die Katzenberger-Mutter, die seit Februar mit dem neun Jahre jüngeren Stefan Braun zusammen ist.