Britney Spears und Sam Asghari: Scheidung ist durch - Details

Das Promi-Portal TMZ berichtete, das seit Juni 2022 verheiratete Paar sei nach einem heftigen Streit auseinandergegangen. Ashgari habe die Sängerin mit Gerüchten konfrontiert, wonach sie fremdgegangen sei. Er sei daraufhin aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Schließlich wurde die Scheidung eingereicht. Laut TMZ führte Asghari "unüberbrückbare Differenzen" an und forderte den Pop-Star außerdem auf, den Ehegattenunterhalt und die Anwaltskosten zu zahlen. Spears heuerte Berichten Top-Anwältin Laura Wasser an, die unter anderem schon Angelina Jolie im Scheidungskrieg gegen Brad Pitt vertreten hat. Jetzt berichtet Page Six, dass die Scheidungs-Verhandlungen ein Ende gefunden haben sollen und das Ehe-Aus offiziell vollzogen wurde.