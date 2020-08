Test vor Brust-OP war negativ: Chrissy Teigen ahnte nichts von Schwangerschaft

Die 34-jährige hat den Eingriff Anfang Juni also durchführen lassen, nichtsahnend, dass sie in Wirklichkeit bereits in anderen Umständen war. Als sie später merkte, dass der frühere Schwangerschaftstest das falsche Ergebnis angezeigt hatte, fiel sie aus allen Wolken - Teigen versucht eigenen Angaben zufolge seit Langem, wieder schwanger zu werden. "Seit vielen Jahren mache ich fast jeden Monat Schwangerschaftstests und bete darum, eines Tages ein positives Ergebnis zu erzielen. Nur Wunschdenken. Ich hatte noch nie ein positives Ergebnis", so Teigen auf Twitter.