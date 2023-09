Taylor Swift räumt bei den MTV Video Music Awards ab

Die US-Sängerin Taylor Swift („Anti-Hero“) hat bei der Verleihung der MTV Video Music Awards die begehrte Trophäe für das Video des Jahres gewonnen. In der Top-Sparte setzte sich die 33-Jährige unter anderem gegen Miley Cyrus („Flowers“), Nicki Minaj („Super Freaky Girl“) und die Deutsche Kim Petras durch, die gemeinsam mit dem Briten Sam Smith für „Unholy“ nominiert war. Swift räumte weitere Preise ab, darunter in den Sparten Song des Jahres und bester Pop-Act, außerdem einen Preis für die "Show des Sommers". In den sogenannten "professionellen Kategorien" wurde Swifts Video für beste Regie und beste Kamera ausgezeichnet.