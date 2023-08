Tallulah Willis teilt Vorher-Nachher-Fotos von der Genesung von ihrer Essstörung

Am Dienstag teilte die 29-Jährige "Vorher-Nachher"-Bilder ihres Körpers. Sie betonte dabei ausdrücklich, dass es sich bei einem der Fotos um ein "Bild vor der Genesung" handelt, um ihre Follower nicht zu verstören.

Auf besagtem Foto, bei dem es sich um einen älteren Schnappschuss handelt, ist Willis in einem Crop-Top und Unterwäsche zu sehen. Dann teilte sie auch noch einen Screenshot eines Gruppenchats, in dem sie eine aktuelle Aufnahme von sich verschickt hat, über die sie schrieb: "Schau dir meinen gesunden Körper an."

Auf ihre Fortschritte ist Willis sichtlich stolz. "Ich liebe sie. Und ich liebe sie und ich sehe, wie mutig sie war", schreibt sie über sich selbst in dritter Person. "Ich liebe mich", fügte sie dann in Form eines Hashtags hinzu. Zudem teilte Tallulah ein Foto von einem schmackhaft aussehendem Feigen-Salat.