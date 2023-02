Hollywoodstar Bruce Willis leidet an Demenz

Erst im März des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Actionstar Bruce Willis an Aphasie leidet: Die neurologische Erkrankung führt zu Sprachstörungen und zwang den 67-Jährigen dazu, sich aus dem Filmgeschäft zurückzuziehen.

Nun muss der frühere Actionheld eine weitere Schock-Diagnose verkraften. Wie seine Familie auf der Website der Association for Frontotemporal Degeneration bekannt gab, wurde bei Willis eine Demenz festgestellt. Es gebe keine Behandlungsmöglichkeit, schrieben sie: "Wir hoffen, dass sich das in den kommenden Jahren ändern wird. Da Bruce' Zustand fortschreitet, hoffen wir, dass sich die Aufmerksamkeit der Medien darauf konzentrieren kann, ein Licht auf diese Krankheit zu werfen, da viel mehr Bewusstsein und Forschung benötigt", heißt es in dem Statement.