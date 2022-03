Aphasie bei Bruce Willis: Was diese Erkrankung bedeutet

Bei Aphasie ist die Sprache in unterschiedlicher Art und Weise beeinträchtigt. So kann es zu Wortfindungsschwierigkeiten kommen, sodass der Sprachfluss stockt und das Sprechen eher einem Telegrammstil ähnelt. In anderen Fällen spricht der Patient in langen, verschachtelten Sätzen, die nur schwer verständlich sind. Vier Standardsyndome werden bei der Aphasie klinisch unterschieden, wobei das Syndrom in 80 Prozent der Fälle durch einen Schlaganfall ausgelöst wird. Bei jedem Dritten normalisiert sich die Störung innerhalb weniger Wochen wieder. Im Fall von Bruce Willis dürfte man aber schon seit längerem den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmt.