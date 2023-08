Emma Heming-Willis über Leben mit erkranktem Bruce Willis: "Fällt mir nicht immer leicht"

Ganz alleine ist Emma aber nicht, wenn es um die Pflege von Bruce Willis geht, denn er zeigt schon lange vor, wie eine Patchwork-Familie funktionieren kann. So hat er nicht nur zu seinen Kindern aus erster Ehe, Rumer (35), Scout (32) und Tallulah (29) ein gutes Verhältnis, sondern auch zu seiner Ex-Frau Demi Moore (60).

Besonders Tochter Tallulah leidet unter der Krankheit ihres Vaters, wie sie in einem öffentlichen Brief schrieb: "Ich erinnere mich an einen Moment, in dem es mich schmerzhaft traf: Ich war auf einer Hochzeit und der Vater der Braut hielt eine bewegende Rede. Plötzlich wurde mir klar, dass ich diesen Moment nie erleben würde."