Badenixe: Sylvie Meis verschickt heiße Grüße aus St. Tropez

Vergangenen September traute sich Sylvie Meis mit dem deutschen Künstler Niclas Castello ganz romantisch in Florenz. Und wie aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen, befindet sich das Paar nach wie vor im Flitterwochen-Modus. Aktuell urlaubt Meis zusammen mit ihrem Gatten in St. Tropez. Ganz verliebt wurden die beiden schmusend im Meer geknipst. Und auch auf Instagram gibt die Moderatorin Einblicke in ihren Urlaub an der französischen Riviera.

Sylvie Meis: Urlaubsfotos aus St. Tropez

So veröffentlichte die 43-Jährige unter anderem ein Foto, auf dem sie im Bikini zu sehen ist und gerade aus den Fluten steigt.