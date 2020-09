Sylvie Meis traut sich heute in Florenz: Ganz in Weiß bei Pre-Wedding-Party

Model und Moderatorin Sylvie Meis feiert am Wochenden Hochzeit mit ihrem Verlobten Nicolas Castello. Die Hochzeit der 42-jährigen Niederländerin findet im italienischen Florenz statt. Am 19. September will das Paar "ja" sagen.

Sylvie Meis strahlt in Weiß bei Pre-Wedding-Party

Inzwischen ist die Hochzeitsgesellschaft in Florenz eingetroffen, wie aus Fotos hervorgeht. Bereits am Donnerstag scheint Meis' eine Pre-Party mit Freunden und Familie gefeiert zu haben, bei der sie sich in einem weißen Kleid zeigte. Vip.de veröffentlichte einen Paparazzi-Schnappschuss von der freudigen Zusammenkunft. Eines ist dabei nicht zu übersehen: Auf dem veröffentlichten Bild und auf anderen Fotos von der Pre-Wedding-Party kommt Sylvie Meis aus dem Stahlen nicht mehr raus. Und auch Castello wirkt überglücklich.

Am Freitag hatte das Brautpaar in spe bereits dem Standesamt in Florenz einen Besuch abgestattet, um sicher zu gehen, dass keine wichtigen Dokumente fehlen.

Am Donnerstagabend hatte sich Sylive Meis zuvor bei ihren Followern auf Instagram ins Wochenende verabschiedet. Sie sei noch nie so bereit gewesen, "ja" zu sagen, schrieb sie auf Englisch. Sie werde erst wieder nach dem Wochenende Fotos und Texte auf Instagram senden. Sie wolle sich ganz dem Moment widmen, wenn sie ihre große Liebe heirate und "jede einzelne Sekunde genießen und absorbieren!", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie im glamourösen roten Kleid vor luxuriöser Kulisse zu sehen ist.